¿Qué sucedió entre Sebastián Yatra y Yanina Latorre?

"Pueden parar ya de decir mentiras", le escribió el cantante de manera directa a Yanina que reaccionó con: "¿Querés que te cuente?". Esto a pesar de que molestó a Yatra dejó las cosas de ese tamañó para evitar generar mayor polémica.

image.png

Cabe que destacar que la angelita habia revelado que la Tini antes de interpretar un tema de desamor en su presentación de Cupido realizada en Santiagpo del Estero, nada tuvo que ver con su actual pareja Rodrigi de Paul, sino que fue dirigida a Yatra.

image.png

¿Yanina Latorre relacionó una posible crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul con Sebastián Yatra?

A pesar que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se muestran muy enamorados, recientemente comenzaron los rumores de una aparente crisis entre ellos, por lo que Yanina Latorre habló en LAM sobre eso y fue muy contundente.

"Tini y Rodrigo no están separados. El problema es que él vive en España y ella vive por el mundo viajando. En las notas ponían que como hace 20 días que no están juntos y que no se mandaban fotos por Instagram. Una relación no se demuestra en Instagram chicos", comentó Yanina.

"Tini mañana (por el martes) se va a Madrid y se queda 30 días con Rodrigo", agregó y sumó: "Cuando ella cuenta qué la llevó a escribir el tema está hablando del ex, no está hablando de Rodrigo, está hablando de otro".

tini stoessel y rodrigo de paul (2).png

"Ella es muy educada y lo saluda pero para mí quedó un resentimiento (por su separación de Sebastián Yatra)", cerró muy directa la panelista.