Premios Martín Fierro 2023: Susana Giménez llora conmovida en el homenaje a Antonio Gasalla

Marcelo Polino, amigo del humorista, fue quien presentó el tributo para el famoso de 82 años. Tras culminar la proyección del clip que le rindió tributo y de que en el salón se fundiera en una ovación, Susana Giménez fue invitada al escenario a recibir el premio y decir unas palabras.

Premios Martín Fierro 2023: La emotividad de Susana Giménez

La diva subió al escenario de los Premios Martín Fierro a recibir el premio y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al hablar de su entrañable compañero. Vale recordar que el histórico actor transita por un delicado momento de salud: fue diagnosticado con demencia senil progresiva y permanece en observación.

Tras el homenaje, Susana Giménez se subió al escenario para recibir la estatuilla de su amigo y colega. Además, le dedicó unas sentidas palabras. “Casi no puedo hablar por todo lo que vi. Tengo el honor de recibir esto de Antonio”, comenzó diciendo la mediática.

“Que estuvo conmigo tantos años y que me hizo pasar los más lindos días de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo… yo lo seguía, le hacia la segunda”, dijo Susana Giménez al recibir el Martín Fierro de Antonio Gasalla.

“Me parece que es un actor inigualable, magistral. No va a haber otro como él. Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo esto. No sé si lo estarás haciendo, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida nunca más. Te quiero, Antonio”, dijo con entre lágrimas.