Premios Martín Fierro 2023: Confirmaron al conductor de la gala ¿quién es el elegido?

A menos de un mes para la premiación ya confirmaron a quien será el encargado de conducir el evento, quien no será otro que el mismo que estuvo al frente de la pasada edición de Gran Hermano: Santiago del Moro , motivo por el que no dudó en manifestar su emoción al respecto.

“Estoy feliz con lo del Martín fierro, ya se confirmó. Así que estoy contento. Cuando ustedes lo dieron por cierto, hasta ahí yo no lo tenía confirmado, no lo había hablado con nadie. Muchos colegas y compañeros me llamaban y me decían: ‘Vas a hacer los Martin Fierro...’ y yo no tenía nada confirmado, eran todas versiones”, detalló Santiago al ciclo Intrusos.

Premios Martin Fierro: Los detalles que dio Santiago del Moro sobre la gala

El recién confirmado conductor manifestó su gran felicidad por estar al frente de este evento: “Es una fiesta que amo y en su momento estuve por hacerla, hace unos años atrás. Y al final no se dio. Pero ahora están dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, me parece que está bueno hacerla. Es divertido, me gusta”.

Santiago también añadió que no estará solo en la conducción: “muchas figuras de Telefe van a participar, también, como pasa todos los años. Susana Giménez es la figura número 1 del canal y seguramente algo va a hacer y en algo va a participar. Creo que va a hacer algo en la presentación, se está buscando algo para que ella haga”.

“Seguramente van a estar todas las figuras del canal, de una manera u otra. Y seguramente figuras invitadas de otros canales, también. Es posible que esté Wanda Nara, como conductora de Masterchef tiene que estar. Aparte es un personaje súper polémico, súper atractivo para que esté ahí”, agregó.

“Yo quiero ganar algo, es muy lindo subir ahí y levantar ese premio. Te sentís el rey del mundo. Y este año se está armando un premio gigante, espectacular. Me contaron ayer que estuvieron probando el menú y me dijeron que es el más rico que han probado en muchos años. Van a haber muchos invitados”, sumó.

“El postre va a ser en lata. Lo van a presentar en una lata y viene con un martillo. Vos martillás la lata y descubrís tu postre. ¡El postre en lata va a ser el hit del Martín Fierro! Espero que sea rico”, finalizó sobre la sorpresa que tienen preparada en la gala.