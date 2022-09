Premios Billboard: ¿Por qué la mexicana Kate del Castillo habló con acento español?

Sin embargo y a pesar del brillo de su presentación, está envuelta en una ola de críticas en redes sociales debido a parte del desempeño que tuvo, el cual se está viendo opacado por una razón muy particular.

Los usuarios de plataformas digitales hicieron énfasis en una peculiar característica de la protagonista de la exitosa serie “La reina del sur”. Al parecer, la nueva y particular forma de hablar de Kate del Castillo no ha gustado entre sus seguidores, quienes aseguran que ahora pretende hablar con acento español.

No es la primera controversia en la que se ve envuelta Kate del Castillo. En una de sus últimas apariciones públicas, en la gala de Telemundo Upfront 2022 en New York, la famosa protagonista de telenovelas posó junto a la también actriz Adamari López y fue blanco de críticas en redes sociales por presuntos arreglos estéticos que no le favorecieron.

Las críticas a Kate del Castillo

Cuando escucharon la forma en la que Kate del Castillo habló en los Premios Billboard, de inmediato circularon muchos comentarios."¿Qué le pasó a Kate del Castillo? ¿Se operó el frenillo, la lengua o se hizo ciudadana española?", preguntó un seguidor en su cuenta de Twitter. "¿Desde cuándo Kate del Castillo tiene acento español?", cuestionó otro.

Hubo quienes la compararon con la manera de hablar de Paulina Rubio."Está Kate del Castillo conduciendo los Billboard, pero cierro los ojos y escucho a Paulina Rubio", aseguró otro usuario.

La actriz, que está próxima a aparecer en la nueva temporada de La reina del sur el 18 de octubre, ha hecho caso omiso de los comentarios, pero su ejército de seguidores la ha defendido a capa y espada. "Una vez reina, siempre será reina", escribió una de sus seguidoras.