¿Por qué Rod Stewart rechazó cantar en el Mundial Qatar 2022 por una fortuna?

Fue durante una entrevista exclusiva con el diario 'The Sunday Times', que Rod Stewart dijo abiertamente que por motivos de ética no quería formar parte de los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022: "Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses, para que tocara y lo rechacé, no me pareció correcto", comenzó diciendo el músico, revelando la exorbitante cifra que le ofrecieron.