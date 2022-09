¿Por qué Khloé Kardashian rompe en llanto en la nueva temporada de su reality?

“Ha sido un momento difícil en mi vida, pero es el comienzo de algo positivo" , adelantó Khloé Kardashian en las últimas horas, sobre lo que contará en un muy esperado episodio del reality show " The Kardashians' que estrenará su segunda temporada este 22 de septiembre.

Por primera vez, Khloé Kardashian hablará sin filtro sobre el importante momento que vivió recientemente, cuando esperaba su segundo bebé de su ex Tristan Thompson. Durante el proceso donde buscaban fecundar un embrión en noviembre de 2021, la modelo descubrió que el basquetbolista la había engañado.

Han pasado casi dos meses desde que Khlóe le dio la bienvenida al segundo bebé con Thompson a través de un vientre sustituto, pero será ahora que los fanáticos conocerán de cerca esta historia, según se pudo observar en un avance lanzado este martes. "Hay algo de lo que estoy lista para hablar... Tristan y yo vamos a tener otro bebé", comenzó diciendo Khloé Kardashian en el clip de Hulu.

The Kardashians | Season 2 Is Back | Hulu

Y más adelante agregó: "Se supone que es un momento realmente emocionante... es simplemente una experiencia diferente", se escucha decir mientras trata de contener las lágrimas.

¿Por qué se espera que sea un controversial capítulo?

Aunque no se revelaron demasiados detalles de este capítulo de "The Kardashians", la noticia del segundo bebé de Khloé Kardashian y el jugador de la NBA estuvo envuelta en una gran polémica, especialmente por darse apenas unos meses después que se confirmara que no solo la engañó, sino que tuvo un hijo con otra mujer.

Kris Jenner, su madre, adelantó lo difícil que ha sido ver a Khloé "con dolor". Pero lo que se muestra en este avance, es que la famosa ha tratado de sacarle el lado positivo a esta situación o al menos así lo dejó entrever: "Este ha sido un momento difícil en mi vida... Pero es el comienzo de algo positivo, feliz y hermoso", insistió.