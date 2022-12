¿Por qué el príncipe Harry compara a Meghan Markle con la princesa Diana?

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FClySjdsPSYa%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Netflix Latinoamerica (@netflixlat)

El hijo del rey Charles III se sinceró sobre los aspectos en los que su esposa se parece a su mamá. El príncipe Harry admitió que conoció a Meghan Markle a través de las redes sociales, específicamente por medio de un video posteado en una plataforma similar a Snapchat. “Mucho de lo que es y cómo es Meghan es muy similar a mi mamá”.

El nieto de la recién fallecida reina Isabel II, agregó: “Ella tiene la misma compasión, tiene la misma empatía, tiene la misma seguridad en sí misma, la misma calidez que ella [mi madre]”.

La historia del príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle han formado una familia con dos hijos, Lilibet Diana y Archie (al cual se le ve en la primera entrega de la serie acariciando el retrato de la princesa Diana). El monarca explicó por qué decidió casarse con la actriz, a quien también reveló invitó a vacacionar en una casa de campaña en África, en donde se dieron su primer beso.

“Yo creo que, en mucha gente en mi familia, especialmente en los hombres, hay una tentación o una urgencia de casarse con alguien que encaje en un molde, en oposición a [casarse con] alguien con el que tal vez estés destinado”, dijo.

El príncipe Harry resaltó la importancia de tomar todas sus decisiones, si no es que casi todas, con el corazón y no con la cabeza y expresó, “Soy el hijo de mi mamá”, para no dejar dudas de lo mucho que se parece a Diana de Gales.