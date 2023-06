"Polémica en el Bar": Aseguran que un panelista se bajaría del ciclo ¿De quién se trata?

image.png

A pesar de ello, hace unas horas surgió un rumor de la mano de la periodista Mariana Brey, quien informó que uno de sus panelistas podría abandonar pronto el ciclo, debido a que no se siente muy cómodo en el puesto, aunque le gusta mucho la cámara.

¿Quién es el panelista que podría abandonar "Polémica en el Bar"?

Según algunos periodistas como Pampito, el panelistas que se podría despedir pronto del ciclo seria Alfa, debido a algunos problemas que enfrenta con sus compañeros: "Hay que tener un timing, hay que conectar con tus compañeros... Siento que está fallando él porque no tiene ese ejercicio", inició

"Segundo, a favor de Alfa, no se la están haciendo fácil sus compañeros porque lo tratan mal. Marcela lo trata mal, Chiche lo trata mal, Polino lo trata mal, Flavio lo trata mal", expresó Pampito sobre la situación que pasa con Alfa.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1663372084460830722 Marcela Tinayre presentó a su equipo y los recibió en el bar



Cc #PolémicaEnElBar @polemicabar @mtinayre pic.twitter.com/gV9TQP5Vuk — América TV (@AmericaTV) May 30, 2023

Por su parte Mariana Brey fue un poco más concreta sobre el tema: "El viernes se define, hoy nos dijeron que va. Lo cierto es que ella está más cerca de volver a su casa que de quedarse en el canal. Me dicen que recién arrancó y ya está cansada, incómoda".

"No le gustan algunas cosas, no fluye. Re tiene ganas de trabajar, pero no le termina de cerrar mucho el programa, su lugar, si la dejan hablar, los temas que se tocan y qué sé yo. Le mandé un mensaje, no me contestó. Hoy quizás es el último programa de ella de Eliana Guercio", destacó sorprendiendo a todos con el nombre debido a que muchos pensaron que se trataría del ex Gran Hermano.