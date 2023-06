Paula Chaves reveló el verdadero motivo de su discusión con Mariano Iúdica

Paula habló por primera vez sobre ello ante consulta que le hizo el conductor de LAM Ángel de Brito: “ A mí se me pasa el enojo de verdad. En su momento estuve enojada, muy enojada , no lo podía ni ver. Nos cruzamos en un Martín Fierro. Nos abrazamos y hablamos. Era muy bocón ”, manifestó muy sincera.

image.png

Esta no fue la respuesta que muchos esperaban, debido a que los periodistas tenían otro motivo sobre la discusión qué se generó entre ellos hace un tiempo, luego de que la conductora molestó mucho a causa de que Mariano aparentemente se metiera en su relación.

Por este motivo Paula Chaves se molestó con Mariano Iúdica

Después de que los integrantes del ciclo le recordaron la razón de la pela, ella destacó: “No me acuerdo bien, pero en una comida, de un elenco en Villa Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y, cuando él se fue, me dijo que Pedro no quería trabajar conmigo”.

Seguidamente agregó que el conductor tenía “tejes raros”, y mientras hablaba se cuenta que: “estaba diciendo algo por decir, por bocón, y me calenté. Le hice la cruz. Me dijo que nosotros no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería”.

image.png

A pesar de las explicaciones, las panelistas aun no estaban convencidos del todo, debido a que Marcela Feudale detalló que el tema que hizo molestar fue algo un poco más relevante: “Había dicho algo más íntimo”. Luego de ello Paula pidió que le dijeran cual era la frase pero fuera del aire y que dejaran el tema hasta allí para evitar generar más polémica.