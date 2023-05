Paula Chaves confesó lo qué pasó entre Pedro Alfonso y José María Listorti

image.png

"Pedro tiene un tema de que muchas veces no contesta el teléfono. Cuando trabajábamos en Ideas, me han llamado el Chato Prada y Fede Hoppe para decirme: 'Paula, por Dios. Pedro no nos contesta hace tres días'. Yo lo tenía al lado durmiendo y decía '¿qué onda este pibe que no contesta?", inició Paula.

"A mí me daba calor porque yo contesto todo, soy re correcta. Pero bueno, con el tiempo entendí que él maneja su WhatsApp como si fuese el teléfono fijo de su casa", agregó.

Paula Chaves y el motivo del distanciamiento entre Pedro Alfonso y José María Listorti

"Si él no quiere contestar, no contesta. Él vive tranquilo. En su momento, Pedro había sentido que no estaba tan de acuerdo con algunas cosas de la película. Y ahí es como que se retrae y prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás. Pero relación de amistad con José creo que nunca hubo", destacó Paula sobre la actitud de Pedro con José María.

image.png

Fue en ese momento cuando Adrián Pallares quiso confirmaran que si se habrían peleado de boca, pero Paula se mantuvo firme y expresó: "Es que no hubo una pelea puntual. Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos... No es que fue una crisis o una pelea enorme. El mismo desgaste de trabajar mucho tiempo juntos, que algunas cosas no te gusten".