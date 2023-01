¿Paty Navidad fuera de La Casa de los Famosos 3? no pudo viajar a Estados Unidos

Fue la misma actriz quien informó que recientemente no pudo viajar a Estados Unidos debido a que le impidieron el ingreso por no estar vacunada contra la Covid-19. Vale recordar que, tiempo atrás, la famosa decidió no inyectarse contra la enfermedad que desató una pandemia.

De inmediato surgieron las dudas sobre si si esta situación podría afectar su participación en La Casa de los Famosos 3, reality show en el que podría quedar fuera al no poder entrar al país en donde se realizan las grabaciones.

patynavidad1.png

Las razones de Paty Navidad

En una entrevista que ofreció en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Paty Navidad reveló que la aerolínea no la dejó ingresar a su vuelo debido a que no estaba vacunada. La también conductora indicó que a pesar de no estar inmunizada sí se practicó una prueba de coronavirus, la cual salió negativa.

Pero, al parecer esta prueba no fue suficiente para que la dejaran abordar el avión que llevaría a Paty Navidad a Estados Unidos, en donde próximamente se unirá al talento de Telemundo para ser parte del reality show.

patynavidad2.jpg

"No podemos viajar porque a ellos les importa mucho nuestra salud, están muy preocupados realmente. Yo traje una prueba de PCR donde estoy perfectamente sana, pero no; los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados, porque al entrar a Estados Unidos no lo piden”.

Ante las críticas, Paty Navidad destacó: “Yo no soy antivacunas, yo soy anti experimentos como lo he dicho siempre, yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar", aseguró la actriz de 49 años de edad.