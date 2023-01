Patrick Dempsey se despide de su cabellera y causa conmoción

Patrick Dempsey es uno de los galanes de comedias románticas más famosos en el mundo del espectáculo. Su rol de Derek Sheperd, de Grey’s Anatomy , encantó a más de una e hizo soñar a as fans con su encantadora sonrisa, sus ojos claros y su abundante melena oscura.

A pedido de su esposa, la estilista Jillian Dempsey, el actor se rapó la cabeza. Y luego de esto, mostró el proceso en detalle. Frente a la cámara, tomó la afeitadora y se la pasó por la cabeza, mostrando el resultado. El video fue compartido en la cuenta de Instagram de su pareja, Jillian Dempsey, que es maquilladora profesional y tiene su propia línea de cosméticos.

La reacción al cambio de Patrick Dempsey

Esa publicación del recordado McDreamy alcanzó más de 26 mil “me gusta”, pero no todos los comentarios fueron positivos: a la mayoría de sus fans no les gustó el cambio y se lo hicieron saber. “Esto no es divertido, Jill, le hiciste deshacerse de su cabello de héroe”, le recriminaron sus fans a su esposa.

La esposa de Patrick Dempsey había escrito, junto a las imágenes: “¡El cambio es bueno! ¿Alguna vez te has zumbado el pelo?” Y justificó esta decisión: “Patrick Dempsey usa tijeras para eliminar el cabello teñido de un personaje y comienza de nuevo”.

Y, aunque algunas internautas vieron atractivo al actor con su nueva imagen, otras fueron presa de la decepción: ¿qué estás pensando?”, le escribieron. “Creo que esto es más traumático que la muerte de Derek”, asegura una usuaria.

Otra, más dramática, le reclama: “Qué mi… estás haciendo, Patrick? Tu cabello es patrimonio de la humanidad”. En contraposición, otras admiradoras comentaron: “¡¿Cómo se vuelve cada vez más atractivo?!”