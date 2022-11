Paris Hilton: El aniversario y la historia de su icónica foto con Britney Spears y Lindsay Lohan

De inmediato, los seguidores de la también DJ dejaron sus comentarios. Un usuario que dijo, "Cambió mi vida" y otro comentó, "Me encanta y amo la foto. Lo recuerdo".

Esta publicación llega un año después de que compartiera la historia de fondo en un episodio de 2021 de su podcast de iHeartRadio This Is Paris.

Paris Hilton: la historia tras la icónica foto

"Esa fue una noche en la que Britney y yo salimos, y estábamos en el Hotel Beverly Hills, en la fiesta de un amigo, y decidimos irnos a casa", le explicó a su coanfitrión, Hunter March. "Estábamos caminando hacia el auto y de repente fuimos rodeados por toneladas de paparazzi".

"Justo cuando llegamos al auto, fue cuando apareció Lindsay. Fue un poco incómodo porque estábamos teniendo un drama", agregó Paris Hilton.

La ex estrella de reality shows reveló además exactamente lo que estaba pasando entre ella y Lindsay Lohan en ese momento, y señaló que mientras se tomaba la foto, los fotógrafos preguntaban sobre el rumor de que Paris había golpeado y derramado una bebida sobre Lindsay. Cuando Lindsay se acercó al auto, la DJ recordó que le dijo a los paparazzi que le preguntaran a la estrella de Freaky Friday.

britney_paris.jpg

"Lindsay dijo, 'No, Paris nunca me golpearía, la conozco desde que tenía 15 años'", recordó Paris Hilton. "Básicamente fue solo, no admitir lo que hizo. Fue bastante incómodo que me hicieran esa pregunta, y fue extraño cómo sucedió todo eso. De repente, miro hacia arriba y ella está en mi auto. No nos llevábamos bien, pero fui educada".

En cuanto a dónde se encuentra su amistad en estos días, la empresaria dijo al portal de farándula E! News: "Nos hemos enviado DMs un par de veces" y agregó "Y ella está muy bien", en unas declaraciones dadas en mayo de 2022.

"Siento que ahora somos adultas, me acabo de casar, ella se acaba de comprometer", dijo sobre su relación actual con Lindsay Lohan. "No estamos en la escuela secundaria. Creo que fue muy inmaduro y ahora todo está bien".