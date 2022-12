Paparazzi español revela cuántas veces Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira

Pero en las últimas horas, Jordi, reveló un dato que causa real asombro, y es que durante una entrevista dijo que Gerard Piqué habría engañado más de 50 veces a Shakira, con diferentes mujeres y en distintas épocas de la relación. Fue en el programa 'Lo sé todo' que confesó cuántas veces vio al futbolista serle infiel a la cantante colombiana.

“Le ha fallado no solamente con Clara Chía sino en infinidad de veces. Desde que ha roto con Gerard, Shakira se está enterando de numerosas infidelidades. Yo te puedo decir que puede haber más de 50”, expresó Jordi Martin en la entrevista y arrojó esa impresionante cifra que rápidamente fue replicada por medios de la farándula que han seguido de cerca las polémicas de la expareja. Y más adelante agregó: "Uno fue en el 2012, otro en 2016 con su expareja Nuria Tomas, hace dos años con una chica en una discoteca de Barcelona...”, dijo.

Cómo quedaron las cosas entre Shakira y Gerard Piqué

Sobre Gerard Piqué fue sincera al opinar: “Como persona es nefasta. Como padre es un 10″, y luego aseveró: “No es que no respete mi trabajo, es que Gerard no respeta a nadie. Es una persona clasista, es una persona que te mira por encima del hombro”. El paparazzi no solo tiró este duro dato, sino que fue quien le lanzó al mundo la noticia de que Clara Chía era la nueva dueña del corazón del deportista.



Además, dio otra fuerte declaración sobre la expareja: “A Shakira la he visto desde el día de la ruptura muy mal, llorando… Viene triste y depresiva, le tuvieron que enviar desde Colombia un equipo de psicólogos… La Shakira de ahora no es la misma de hace tres meses, es que la de ahora está muy bien”, dijo el paparazzi al programa de farándula.

La gran pregunta para muchos, es cómo quedaron las cosas entre la colombiana y el español, y sobre esto afirmó: “La decepción que tiene ahora es tremenda… es que le tiene un asco terrible y que Shakira se diera cuenta ahora después de 12 años del tipo de persona que es, es un regalo que le ha dado Dios a ella, porque tiene 46 años y puede rehacer su vida perfectamente y qué futuro le deparará con un hombre que la estaba engañando constantemente”, cerró el paparazzi español.