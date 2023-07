Pampita habló del consejo que le dio a Julieta Poggio en los Premios Martín Fierro

image.png

Julieta reveló todos los detalles de ello en Noche al Dente, programa que estuvo como invitada hace poco. Allí habló de la emoción por asistir a esta gala: “Lo sentí como un bautismo”, destacó y sumó: “¿Qué me decían? Me felicitaban, ¡me conocían! Me daban consejos”.

Después de contar algunas de los momentos vividos en la premiación, confesó lo que le dijo Pampita a ella y a otras ex Gran Hermano: “No compren ropa, no gasten en zapatos. Eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento”.

image.png

La actriz agregó con mucha emoción lo que significaron estas palabras para ella, además de lo importante que se lo haya dicho una figura de la tala de la conductora: “Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina. La amamos”.

Pampita dio los detalles de las palabras que le dijo a Julieta Poggio

Por su parte Pampita tuvo un dialogo con A la tarde en el que habló de ese importante consejo que le dio a Julieta: “Sé que está laburando un montón, es súper talentosa, le espera un carrerón porque canta espectacular, baila increíble, tiene un ángel especial. Esas cosas se dan o no se dan, y ella lo tiene. Ya tiene el cariño de la gente”, expresó.

“Le dije ‘mirá, no te tientes con las cosas de todos los días porque ropa te van a regalar un montón. A las producciones no tenés que llevar nada, podés ir en jogging porque siempre viene una vestuarista y te trae todo, en las galas algún diseñador te va a prestar. Ahorrá la plata e invertí en tu primer departamento.”, sumó.

Pampita (1).jpg Pampita completa el panel de cuatro jurados

“Porque estos momentos de furor y de mucho laburo después se calman un poco. Que aproveche”, sugirió la conductora y recordó su experiencia sobre su debut en los medios: “Mi primer año que trabajé como modelo, empecé en la tele con El Rayo, en un año me compré mi primer departamento y fue un alivio por dejar de gastar en alquiler”, cerró Pampita.