"No es no": el contundente mensaje de Lali Espósito a un televidente en pleno programa

"Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl", fue el mensaje del hombre en cuestión. Y como era de esperarse, la respuesta de Lali Espósito no tardó en llegar.

https://twitter.com/filonewsOK/status/1578160677809799168 Lali (@LaliOficial) habló sobre acoso en "El Hormiguero" y remarcó que “NO es NO” pic.twitter.com/Tc7SuoJeBO — Filo.news (@filonewsOK) October 6, 2022

La actriz de 'Sky Rojo' cruzó fuerte al televidente en plena transmisión de "El Hormiguero" y le dijo tajante: "Sos el más claro ejemplo de lo que es ser un acosador", comenzó diciendo la argentina. Y más adelante agregó: "Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina, que ella le dice que no, y llega al punto denunciarlo...", dijo.

Lali dejó alzó la voz de las mujeres en la TV española

Además, la famosa cuestionó: "O sea, eso llega a la Justicia, se jacta de haber ganado el juicio, y no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres, y de pronto le insiste otra vez en salir. Buena onda pone al final…", cerró con ironía Lali.

En solo instantes, lo que era una dinámica divertida de "consultorio" con los televidentes, se convirtió en una lección que se hizo masiva para todas las personas. "Este es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que les niñes que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien", insistió.

Lali Espósito cerró con una contundente frase: "Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte. No es no", y no solo recibió aplausos de sus compañeros y el público en el estudio. En las redes sociales, muchas mujeres agradecieron por alzar sus voces constantemente.