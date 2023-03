Netflix elimina un chiste que hizo Chris Rock sobre Will Smith

La N roja dio a conocer que esta decisión se tomó tras notar que Chris se había equivocado en la parte final de su rutina de stand up, en específico donde el comediante hace burla de su bochornoso momento con el ganador del Oscar a Mejor Actor en 2022.

Chris Rock: el chiste que Netflix le editó

En su rutina de comedia trasmitida en vivo el pasado 4 de marzo, Chris Rock contó una serie de bromas sobre Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith. Uno de ellos hacía referencia al golpe que recibió del actor. El chiste se centró en una supuesta conversación que tuvo Will con el comediante, pero al final se eliminó porque confundió dos de las películas del actor.

“Hace años, su esposa dijo que debería dejar los Oscar, no debería ser el anfitrión porque su hombre no fue nominado para la película Emancipation, ¡la pieza más grande de la historia!”, dijo Rock en el especial. Al darse cuenta de su equivocación, se corrigió a sí mismo: “No, no Emancipation. Me jodí el chiste”.

CHRIS ROCK: SELECTIVE OUTRAGE (2023) | Teaser trailer dello stand-up comedy di Netflix

La broma que eliminó Netflix tenía la intención de hacer referencia a la película biográfica deportiva de Smith de 2015, La verdad oculta (Concussion), en la que el actor interpretó a un patólogo forense que se encuentra cara a cara con la NFL mientras intenta frustrar su investigación sobre cómo la degeneración cerebral de la encefalopatía traumática crónica (TEC) afecta a los jugadores de fútbol. Sin embargo, Rock se refirió al drama histórico Emancipation, que se estrenó el pasado diciembre.

El chiste ahora se ha editado en la versión que se encuentra Netflix en la plataforma de entretenimiento. Después de la confusión, Chris presionó, esta vez nombrando correctamente en el largometraje.