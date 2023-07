Natalia Oreiro contó cuál es su miedo más grande luego del nacimiento de su hijo

Además de ello también confesó las actividades que dejó de hacer luego de la llegada a este mundo de Merlín Atahualpa quien ya cuenta con 11 años. " Sí, ni hablar. No puedo pensar en la muerte, al tener un hijo. Sentir que no voy a estar para él, es algo que me atraviesa ", inició.

image.png

"Quizás si me preguntabas algo antes de ser mamá, no era algo que me importara, hacía trapecio, un montón de cosas que hoy las veo altamente riesgosas", agregó con mucha sinceridad y sumó: "que hoy dejé de hacerlas. No por él, por lo que a mí me pasa en relación a eso", destacó sobre como piensa luego de que pasó por el proceso de la maternidad.

La tierna imagen de Natalia Oreiro junto a su hijo Merlin Atahualpa

Hace unas emanas, luego de asistir a los Premios Condor de Plata, Natalia llenó de ternura su gran cantidad de seguidores luego de publicar un corto video en que sale junto a su hijo, demostrando como disfruta compartir con él.

Allí se puede observar como la actriz está sentada disfrutando del día y con su hijo en sus brazos, compartiendo un abrazo que parace ser eterno, dándose muchas muestras de cariño de mostrar todos lo mucho que significa el joven para ella.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsytchasUAZ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Natalia Oreiro| (@nataliaoreirosoy)

Al lado del video que subió escribió: "Y el universo se detiene", generando muchas reacciones y comentarios de parte del os fans de Natalia, quien hace semanas atrás festejó su cumpleaños número 46 de manera muy especial junto Atahualpa y a su parea Ricardo Mollo.