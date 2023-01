"Nadie me había mirado como Shakira": Jaime Bayly reveló la invitación que le hizo la cantante en el pasado

Bayly reveló que la cantante lo invitó al cine a ver Titanic, pero la rechazó porque estaba casado. “La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible; cuando quería conquistar el mundo con esa voz milagrosa que venía de siglos de sangre derramada en tierras libanesas y se entremezclaba con el desgarro poético de ser colombiana...", comenzó escribiendo Jaime Bayly.

Y más adelante agregó: "cuando vivía como vivían no pocos colombianos, hechizados por la tentación del abismo, cantando, pintando o escribiendo al borde mismo del despeñadero”. Y luego agregó que jamás olvidará la forma como Shakira lo miró hace más de dos décadas.

“Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche en la televisión, y nadie volvería a mirarme así, ni siquiera ella, que, veinticinco años después, ya sabe muy bien que yo no valía aquella mirada de fuego, de promesas incendiarias, de veneno y miel, aquellos ojos felinos, luminosos, que quemaban las entrañas y ponían a bailar la imaginación”, agregó.