Miranda Lambert paró su show para descargarse con unos fans

Todo sucedió cuando Lambert estaba interpretando uno de sus grandes éxitos, sin embargo optó por detenerse inesperadamente, generado un asombro de parte de los asistentes quienes no sabían lo que estaba ocurriendo. La artista notó de inmediato que varias fans habían abandonado sus asientos para tomarse varias fotos.

Después de mirar con atención lo que había ocurrido, Miranda no dudó en manifestar: “Voy a parar aquí un segundo, lo siento. Estas chicas están más preocupadas por su selfie que por escuchar la canción. Me está molestando un poco", inició.

Seguidamente agregó un poco más, dejando ver que estaba un poco enojada por la situación, lo que generó que muchos de fans comenzaran a gritar con fuerza: "Hemos venido aquí a escuchar música country, y eso es lo que estoy cantando, maldita sea".

