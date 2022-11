Miley Cyrus sufre ataque de ansiedad en pleno concierto: "tenía miedo"

Todo ocurrió en el concierto que ofreció el domingo en el Corona Capital, en el que su presentación era el acto principal del día, pero además de sus canciones, la cantante hizo un alto para confesar sus sentimientos.

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

Lo que dijo Miley Curys en medio de su ataque de ansiedad

Parada en el escenario, la cantante estadounidense se sincero con sus fans sobre su estado de salud mental en ese momento,

"¿Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? Me siento así ahora y no sé por qué. Tenía miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola", dijo inicialmente.

"Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudarlos ahora son para mí… Realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse", pronunció antes de cantar The Climb.

https://twitter.com/milesholy/status/1594594715118206977 "¿alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? yo me siento así ahora y no sé por qué, tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó vamos a superar esos miedos juntos" - miley cyrus pic.twitter.com/JiYvMJC0Ud — (@milesholy) November 21, 2022

Asimismo, Miley Cyrus aseguró que hay más canciones que le ayudan en un momento personal complicado. "Escribí Mother's daughter y ahora canto Don't fuck with my freedom (no jodas mi libertad) a mí misma porque siento que soy la única persona que me impide seguir", aseguró

"Nadie más tiene el poder y control de expresar nuestras creencias, filosofía, actitudes o decidir si hoy es un mal o buen día. Y me he dado cuenta de que estoy jodiendo mi propia libertad. Es irónico", dijo entre aplausos.