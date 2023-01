Michael Bublé: El romántico recuerdo que compartió sobre Luisana Lopilato

Y, además del apoyo a la madre de sus hijos, no dejó de lado el romanticismo de pareja y recordó: “Este es el teatro exacto donde Lu y yo nos conocimos, hace 15 años”.

michaelbuble1.png

¿Cómo se conocieron Luisana Lopilato y Michael Bublé?

Fue en 2008 cuando Luisana Lopilato conoció a Michael Bublé, cuando fue a verlo a un show en el Teatro Gran Rex, con quien se tomó una foto tras terminar su presentación. En esa ocasión estuvo acompañada de su hermana Daniela y Rodrigo Guirao Díaz, su compañero de elenco en ese entonces.

“Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Ahí, un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada de español”, contó Luisana Lopilato.

michaelbuble2.jpg

En la versión de Michael Bublé, el canadiense dijo que al verla supo sabía que ella era el amor de su vida, pero como estaba acompañada pensó que era su novio. Luego de indagar sobre esa relación, decidió acercarse a ella para conquistarla.

“No lo vi nunca más. Él me escribió un mail. Fui al traductor de la computadora. Me acuerdo que la primera noche que me conoció me dijo ‘yo me voy a casar con vos’. Había cierta química, aunque por un tiempo fuimos amigos (…). Me hice fan de la página de Internet de él para tener información, entonces cuando me llegó un mail pensé que era una promoción y descubrí que era un mail dirigido a mí. No entendía nada, le escribí a mi profesora de inglés para que me tradujera lo que me dijo”, contó.