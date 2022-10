Melissa Joan Hart: de chica salvaje a la vida de una mujer de familia 

Sabrina, la bruja adolescente estuvo al aire hasta 2003. En ese tiempo, protagonizó algunas películas, como Drive Me Crazy en 1999, pero nada la catapultó de estrella joven a actriz de Hollywood.

“Me dijeron que podría ser una gran estrella de cine si bajaba 10 libras. Ese tipo de cosas”, contó la artista quien dijo intentar ser “bulímica” por un día. “Yo estaba como, no, no voy a hacer eso. Supongo que simplemente no voy a ser una estrella de cine si eso es lo que se necesita”.

melissa-joan-hart-1.jpg

La época salvaje de Melissa Joan Hart

En la década de los noventa, Melissa Joan Hart experimentó un lado que es poco conocido: un periodo de fiestas alocadas, alcohol y experimentación con sustancias ilícitas.

En su libro de memorias Melissa lo explica todo (2013), la actriz confesó que hubo un tiempo en el que probó diferentes drogas como éxtasis, marihuana, hongos y mescalina.

En eso recordó que Paris Hilton le ofreció cocaína, pero decidió no aceptarla. Igualmente, se abrió sobre la vez que salió de fiesta a la mansión Playboy y besó a una mujer en la misma noche.

Antes de esta fiesta, tomó éxtasis. Al día siguiente, mientras estaba saliendo de su euforia, fue cuando posó por primera vez para su controvertida portada de Maxim en 1999, una sesión de la que no tiene recuerdos claros.

melissajoanhart.jpg

“Estaba saliendo con una mala gente”, dijoa Life and Style. Afortunadamente, las drogas no se clavaron. “Simplemente no me gustaba tomar drogas. No me gusta la pérdida de control”, reconoció.

“De hecho, salí en la sesión de fotos de la Mansión Playboy, así que fue como, ‘Oh, gran cosa: sostén y bragas, eso es lo que vi a todos en toda la noche’. No tenía idea de lo grande que iba a ser”, dijo sobre la polémica que se creó con las fotos, con las que tuvo amenaza de despidos y demandas.

De esta etapa de su vida, Melissa recuerda las lecciones que recibió. “Aprendí que no quería hacer Playboy. Vinieron y me ofrecieron un millón de dólares, que tuve que considerar seriamente”.

La vida familiar de Melissa Joan Hart

Al descartar una carrera en Hollywood y superar su época salvaje, Melissa Joan Hart decidió enfocarse en cumplir otro sueño tras Sabrina, la bruja adolescente: formar una familia.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCixy5tijFux%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Melissa Joan Hart (@melissajoanhart)

En 2003, se casó con el músico Mark Wilkerson, miembro de la banda Curse of Nature, a quien había conocido apenas un año antes. Desde el momento en el que se conocieron, ambos quedaron flechados y la actriz supo que era el hombre con el que se iba a casar, tal como se lo compartió a su madre en su momento.

“La parte más memorable de mi boda fue durante los votos”, indicó Melissa a Woman’s Day en 2009. “¡Mark estaba llorando tanto y se suponía que íbamos a bajar la cabeza, pero su nariz se había llenado!”

Desde su boda, la pareja ha procreado tres hijos: Mason Walter (nacido en 2006), Braydon Hart (nacido en 2008) y Tucker McFadden (nacido en 2012).

“Eso es lo que pasó de todos modos. Pude concentrarme en mi matrimonio durante algunos años y tener un bebé de inmediato, tener otro bebé de inmediato y terminar de nuevo. Pero, en esta industria, siempre hay encrucijadas. Hay tantas”, añadió.

La carrera de Melissa Joan tras Sabrina, la bruja adolescente

Ahora, a los 46 años, Melissa se siente más satisfecha dirigiendo y produciendo que actuando. En los últimos años, ha dirigido episodios de varias comedias como Young Sheldon o The Goldbergs.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCjtBQ5Vj2Js%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Melissa Joan Hart (@melissajoanhart)

Asimismo, ha producido varios proyectos para Lifetime y también para Netflix. De vez en cuando, actúa en alguno o dirige en otro, pero está feliz en con el camino que se abrió para ella.

También tiene un podcast y asegura que no le molesta cuando las personas se sorprenden al saber que sigue trabajando en la industria.

Hoy en día, además de participar en películas navideñas y otros proyectos, Melissa Joan Hart sigue dedicada a la familia que formó con Wilkerson, con la cual vive en Nashville desde hace dos años.