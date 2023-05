"Me aburrió": Mauro Icardi sobre su separación de Wanda Nara

Pero, poco después de esto, una bomba estalló cuando Marcia, del perfil de Instagram Gossipeame difundió la versión de que el jugador le habría sido infiel a la modelo justamente en ese viaje a Argentina.

Esa versión apuntaba a que Mauro Icardi habría aprovechado esos días para ir a buscar en Chivilcoy a una promotora de 23 años de edad que conoció a través de las redes sociales llamada Cande Lecce, cuya conexión iniciaría octubre de 2022.

Sin embargo, sería durante el viaje de Mauro Icardi a Argentina que concretarían el encuentro personal el sábado 26 de marzo, cuando él la habría ido a buscar a su ciudad para llevarla a un Apart Hotel en Puerto Madero, donde se habría realizado el encuentro íntimo, según indicó Cande Lecce.

La palabra de Mauro Icardi

Recientemente y a través de redes sociales, el futbolista respondió preguntas de sus seguidores en y habló sobre su relación con Wanda Nara.

“¿Por qué siempre Wanda hace lo mismo si no lo necesita? ¿Siempre que quiere salir están separados?”, Le preguntaron. Con una sola palabra: “Ponele” y un emoticón con una carcajada que llora de la risa.

En otra pregunta, una seguidora fue directo al grano y le dijo: “¿Por qué no te dejás de sufrir y te casás conmigo, Mauro? La verdad no te entiendo”. “Primero porque no sufro y me cago de la risa con tantos inventos -respondió el marido de Wanda - segundo porque estoy casado hace 10 años”, explicó negando la separación de su esposa.

Dijo también que sus hijas viven con él y un seguidor le preguntó lo que todos estaban esperando: “¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”. “La única verdad es que me pidió que le compre los pasajes y le dije que ‘No’, entonces está separada. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, dijo.