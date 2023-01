Maxi quedó fuera de la casa de 'Gran Hermano': así votó el público

Así entonces, la placa final quedó entre Ariel, Maxi y Nacho, el público votó y los resultados se conocieron finalmente este domingo.

El primero en ser salvado fue Nacho, quien recibió apenas el 15,2% del voto negativo del público, y más adelante Santiago del Moro anunció que Maxi quedó eliminado con el 52,2% de los votos, mientras que Ariel continúa una semana más con el 47,98% de los votos.

Maxi es el nuevo eliminado de la casa de #GranHermano

Las emociones de Maxi antes de ser eliminado de 'Gran Hermano'

Desde la salida de Juli, su novia, Maxi se había visto bastante afectado emocionalmente. En más de una ocasión manifestó que quería abandonar la competencia y que no sentía fuerzas para seguir, sin embargo, sus compañeros no lo enviaron a placa sino hasta ahora, que quedó eliminado.

Incluso antes de salir, durante la semana conversó con sus compañeros y les insistió en que ya no sentía ganas de estar dentro de la casa de 'Gran Hermano' y que estaba agotado, al punto de llorar delante de todos. "Espero que la gente me de ese empujón anímico que necesito... El premio que más me gustaría obtener es saber que la gente me quiere y me apoya por lo que soy", fueron sus palabras antes de conocer los resultados finales esta noche.

View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Sin embargo, Maxi no se va con las manos vacías. Pues, hace apenas unos días, el participante ganó el auto 0KM como resultado de un desafío donde participaron varios de sus compañeros, pero que la llave ganadora la obtuvo él.