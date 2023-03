MasterChef Argentina: ¿Quiénes son los participantes de la edición 2023?

Sin embargo, el ciclo mantiene su esencia. Así como en las ediciones de 2014 y 2015, MasterChef Argentina tiene la meta de buscar al mejor cocinero del público. Por ello, los primeros programas son diferentes a los de 'MasterChef Celebrity', en donde ya había un elenco definido. Por esta razón, los jurados deben hacer una selección previa de los concursantes.

En la edición de 2023 hubo 10 mil inscripciones. De esta cantidad, 53 participantes pudieron pasar a la etapa de "audiciones" televisadas, como la que vimos en el debut del programa, y solo 24 de ellos pasarán a la siguiente ronda del reality.

El show se realiza en un estudio totalmente renovado y con muchas sorpresas, sobre todo novedosos desafíos que obligarán a los participantes a demostrar sus habilidades culinarias frente al exigente jurado para llegar a ser cocineros profesionales y llevarse el premio de 10 millones de pesos, y el codiciado trofeo de MasterChef.

Estos son los participantes que hasta ahora, entraron a la competencia de MasterChef 2023 Argentina en el debut de la nueva temporada del ciclo gastronómico:

Antonio, quien logró sacar lágrimas de emoción a Donato de Santis:

Natalia, quien pudo llamar la atención de Damián Betular con un platillo:

Betular y una indignación que no fue: "No me gustó, me..." - Masterchef Argentina 2023