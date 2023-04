MasterChef Argentina: ¿Quién será el primer eliminado del reality?

"El emplatado me encanta. Le agradezco a Cande por los tips que me dio. Si no hubiera sido por ella, no sé si habría podido terminar el plato", comentó Antonio un poco nervioso al momento de presentar el plato a los jugadores para su degustación.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqep3RnjGlB%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

"Es muy linda la paleta de colores del plato, todo tiene su justa medida. Lo salteado está salteado, el cremoso de garbanzos es cremoso, las papas están, la carne es perfecta. Impecable", destacó Damián Betular a quien le gustó mucho el plato.

¿Quién se va este domingo de MasterChef Argentina?

Luego de la salvación de Antonio López, siete participantes no corrieron con la misma suerte y se llevaron el delantal negro, por lo que harán todo lo posible y mostrarán todo su talento para evitar abandonar la compentencia de manera temprana.

Estefanía Herlein, Daniela Kompel, Juan Ignacio Feidelmann, Agustín Sampietro, Juan Francisco Moro, Micaela Bosio y Delfina Gayoso son los participantes que están en riesgo de irse de la copmpetencia en tan solo unos minutos, por lo que la tensión de todos se incrementa.

Cabe destacar que los participantes que mirarán todo desde el balcón serán: Candelaria Sorini, Rodrigo Salcedo, Aquiles González Sviatschi, Carlos Alzamora, María Sol Ferrero, Silvana Díaz y Rodolfo Vera Calderón.