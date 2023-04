MasterChef Argentina: ¿Por qué Antonio López terminó llorando en el pasado desafío?

Sin embargo el pasado jueves no fue su noche, debido a que quiso atreverse un poco más, preparando una picaña al cuadrado, pero de inmediato recibió varia observaciones de los tres jurados, porque Antonio reconoció que no tomó las mejores decisiones.

Luego de que todos finalizaran su plato, Wanda Nara notó preocupación en la cara del cocinero por lo que de inmediato le preguntó: "¿estás angustiado?" A lo que el joven de 20 años no dudó en responder: “Estoy un poco decepcionado conmigo mismo, pensé que me iba a ir mejor, pero tiene razón”, sentenció.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCrACHs9JPuy%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Seguidamente y con algunas lágrimas en sus ojos acotó: “presenté varias carnes, pero tengo que salir también de eso, tal vez en algún momento haga algún palto vegetariano o algo, pero haré lo posible de mejorar”, cerró a punto de quebrarse por completó, motivando a Wanda quien fue a abrazarlo para que se sintiera un poco mejor.

MasterChef Argentina: Antonio López se ganó el corazón de todos desde el primer día

Desde que fue elegido como parte de los 16 mejores, Antonio López comenzó a cautivar a todos con su historia y manera de cocinar: “Yo vengo de Salta, un pueblito, una localidad que se llama La Merced. En 2015 lo vi y soñé que quería estar acá. Tenía 13 o 12 años, estaba terminando la primaria", inició,

"Vi esa final y dije yo quiero estar ahí, quiero tener mi delantal con la ‘M’ bordada y que tenga mi nombre’. Y bueno, como son las vueltas de la vida, ahora estoy acá”, sumó revelando porque decidió inclinarse por la gastronomía.

“Yo estaba estudiando enfermería, me encanta la profesión. Pero, cuando se abrió la convocatoria, dije: Quiero esto, me gustaría dedicarme a esto. Siento que cocinar es algo que me apasiona, y me encantaría trabajar de algo que me apasiona, me encantaría estar relacionado con esto”, resaltó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqep3RnjGlB%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=8b6f61bd-1064-4a19-892b-a5b08b49185b&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

“Desde muy chiquito vivía en la casa de mis abuelos. Siempre había comida casera, comida hecha al horno de barro, comida cocinada con leña. Locros, empanadas, humitas, tamales, pastas caseras, toda comida tradicional del norte”.

“Recibí ayuda de mucha gente para llegar hasta acá. Una familia acá me acogió durante un tiempo, en los primeros días del casting. Muy agradecido, porque gracias a ellos hoy estoy acá, que me dieron el primer hospedaje”. cerró de manera muy honesta.