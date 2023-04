MasterChef Argentina: La reacción de Wanda Nara cuando una participante le dijo que vive con Mauro

Esta noche en MasterChef Argentina , no fue un día habitual, debido a que fue el miércoles de beneficios, en el que el ganador tendría mayor oportunidad de seguir en la competencia. Allí mientras todos cocinaban con intensidad, ocurrió un divertido momento entre Wanda Nara y una participante.

El desafío consistió en preparar un plato en base un ingrediente clave como lo es la miel, por lo que los participantes no la tenían nada fácil. Cuando Wanda visitó las estaciones de los cocineros, pasó por la de Estefanía quien estaba preparando un plato dulce.

Mientras la participante estaba concentrada en la elaboración del plato, la conductora le hizo varias preguntas, entre ellas de con quien vive a lo que Estafanía respondió: "Vivo con Mauro mi novio", dejando totalmente sorprendida a Wanda.

Luego de eso, la cocinera se ríe y le dice que su novio también se llama Mauro a lo que la esposa de Mauro el futbolista respondió: "Me asuste, hubieses comenzad por allí", acotó entre risas.

MasterChef Argentina: ¿Quién se llevó el delantal negro de la noche?

Mientras los minutos del reto de este miércoles se acababan, los participantes se preocupaban más, debido al que resulte con el peor plato se llevaba el delantal negro y se iba directo al desafío de eliminación, motivo por el que la presión aumentaba.

Una vez todos culminaron sus platos, fueron presentándolos una a uno, en el que dos recibieron grandes halagos, como lo fue Delfina quien preparó un Muffin de miel. Otro que resaltó fue Agustín quien hizo un pollo a la pradera, recibiendo una gran devolución de los jueces.

Sin embargo hubo algunos platos que no fueron del agrado de los jueces, siendo los de Carlos, Aquiles, Silvana y Estefanía los más juzgados. No obstante los tres jurados decidieron que Carlos fuera el elegido debido a que no usó la miel que era el ingrediente príncipal de la noche.