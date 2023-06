MasterChef Argentina: La eufórica reacción de Donato de Santis con una cocinera

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCtdDeJ6vf3N%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Luego de ello los jueces le indicaron que tenían 60 minutos para preparar un plato libe pero utilizando todos los productos para resaltar el color de los ingredientes, algo que tomarían en cuenta a la hora de presentar sus elaboraciones.

Antes de comenzar, Silvana tenía un beneficio, el cual consistía en que podía cambiar una caja con un participante si así lo deseaba, aunque luego de pasar por las estaciones de sus compañeros decidió con un poco de duda quedarse con la suya.

MasterChef Argentina: La reacción de Donato de Santis con Silvana

Una vez los cuatro cocineros de la noche comenzaron con el desafío, los jueces y Wanda fueron pasando por cada una de las estaciones para preguntarles que plato iban a elaborar con los ingredientes. Allí Donato de Santis reaccionó de una manera inesperada cuando Silvana le dijo lo que iba a cocinar.

La cocinera le dijo que tenía pensado preparar unas bastones de hígado, allí de Inmediato Donato comenzó a gritar diciendo en repetidas ocasiones: "no, no, no, no, no", lo que produjo que Silavana se asustara, pensando que le iba a decir algo fuerte.

Donato de Santis (1).jpg Donato de Santis sabe como motivar a los participantes

Una vez se calmó, Donato mostró su gran negativa por la decisión, por lo que comenzó a asesorarla con lo que tenía que preparar. Sin embargo al final el resultado no fue el mejor debido a que su hígado quedó un poco duro, generando una cara de decepción en los jueces.