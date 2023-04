MasterChef Argentina: Emilio Falbo es el primero en abandonar el reality

Luego de no poder superar el reto de salvación, ocho participantes estaban en riesgo de convertirse en el primer eliminado de MasterChef Argentina , difícil tarea que tenían los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Como era de esperarse algunos lograron destacarse un poco más que otros, siendo uno de ellos Daniela, quien se veía con mayor comodidad, mientras que Juan Francisco, Emilio y Micaela parecían tener un poco de más complicaciones en su proceso de elaboración.

El momento del adiós para Emilio Falbo en MasterChef Argentina

A medida que fueron avanzando los minutos, los nervios de todos iban creciendo más y más, debido a que algunos participantes tuvieron inconvenientes como el caso de Estefanía quien no siguió el consejo que le dio el chef Germán.

Sin embargo hubo otros quienes se destacaron como fue el caso de Daniela que gracias a su manera de preparar la pasta se llevó grandes elogios, por lo que al momento de decidir quienes seguían en competencia, su nombre fue el primero en ser nombrado.

Luego fueron eligiendo el resto de los continuaban en competencia como lo son: Agustín, Juan Ignacio, Estefanía y Delfina quienes a pesar sus platos recibieron críticas por parte de los jueces, decidieron que habían otros peores.

Finalmente llegó la hora de elegir al primero en irse del reality, en el que figuraban los nombre sde Juan Franciso, Micaela y Emilio, por lo que la tensión de ellos se incrementó. A pesar que muchos pensaban que la marmolista sería la que no siguiera cocinando, el abogado Emilio fue el designado por los tres líderes quienes coincidieron que hoy no fue su mejor día a pesar que causó emoción con su particular historia.