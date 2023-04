MasterChef Argentina: el picante pedido de Wanda Nara a un concursante

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCrPbO_mvw-Q%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Cuando activó la cinta transportadora, los concursantes de MasterChef Argentina tomaron los tres ingredientes a elección para agregar a sus platos. Entre los participantes empezaron a consultar entre ellos qué llevarse.

Cuando faltaban 15 minutos para cerrar las cocinas, se volvió a activar la cinta transportadora y en esta oportunidad tuvieron que tomar un solo ingrediente. Allí, Germán Martitegui, avisó que ese ingrediente estaba oculto.

MasterChef Argentina: la picante respuesta de Wanda Nara

La primera en pasar a presentar su receta fue Estefanía, quien hizo una tarta que, en vez de usar masa, le puso papa y la rellenó con el hinojo que era su ingrediente sorpresa. Germán probó con un tenedor y su devolución fue sorprendente para la joven: “Utilizaste muy inteligentemente todos los ingredientes, estuvo bien resuelto”. Por su parte, Donato reconoció: “Me encantó esta papa, es realmente excelente lo que inventaste”.

Después fue el turno de Agustín. El participante de MasterChef Argentina preparó un lomo salteado que no le quedó como esperaba ni él ni los jurados. “Vos sofisticás algo que no debería ser sofisticado, un lomo no debería serlo”, le dijo Betular, mientras Martitegui lo retó: “El salteado es dorado, vos lográs hacer un salteado hervido y terminamos comiendo un lomo hervido”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCrPeC0Arwka%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Sin embargo, Wanda Nara salió al paso a esas críticas y puso el toque divertido de la noche con un picante pedido: “Bueno Agustín, yo quiero tu lomo”, le dijo.”¿Querés mi lomo? yo no quiero tener problemas en casa”, bromeó el participante entre risas.