MasterChef Argentina: El duro momento que vivió Delfina Gayoso cuando le tocó presentar su plato

Delfina Gayoso no tuvo una buena noche en MasterChef Argentina

Es por ello que los participantes tenían que cocinar con alimentos y algunas comidas que ya habían sido utilizadas, para sacarle su mayor provecho, siendo sin duda uno de los desafíos más complicados hasta el momento en el reality.

MasterChef Argentina: Germán Martitegui se negó a probar el plato de Delfina Gayoso

Después de todas las indicaciones, todos comenzaron a elaborar lo que iban a degustar los jueces minutos más tarde. Al momento de cocinar, varios presentaron problemas con algunos de los ingredientes que tenían en la mesa, mientras los chefs esparaban mucha creatividad de parte de ellos.

Una vez todos culminaron, cada uno fue presentando su plato, en el que varios recibieron halagos tales como Juan Francisco Moro, María Sol Ferrero y Rodrigo Salcedo, pero solo uno de ellos iba a evitar ir a la gala del domingo como lo sería Rodrigo que deleitó a los jueces con un gripastel.

Sin embargo para Delfina Gayoso sería todo lo contrario, debido a que se presentó ante los que definirián su futuro con solo dos empanadas, por lo que de una vez Donato de Santis le dijo antes de probar su plato: "El domingo tenemos gala".

No obstante, el momento más fuerte de la noche llegaría cuando Germán le dijo: "no te voy a honrar con mi probar, traer dos empanadas me parece una falta de respeto", lo que casi hizo que Delfina estuviera a punto de quebrarse.

Ahora la estudiante de 19 años tendrá que dar su mejor esfuerzo para tratar de mantenerse en la competencia y no despedirse de sus compañeros el próximo domingo en la gala de elinación.