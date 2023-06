MasterChef Argentina: El curioso consejo que le dio Jimena Barón a una participante

Luego de ello Wanda le dio la bienvenida a nada más y nada menos que a Jimena Barón, quien fue recibida con un gran aplauso de parte de los presentes. Una vez la cantante saludos a todos, le explicaron a los cocineros que tenía que elaborar un plato en base a los gustos de la invitada.

Es por ello que todos podían cocinar un plato libre, pero con la condición que fuera saludable tal y como lo destacó Jimena.

MasterChef Argentina: Jimena Barón aconsejó a los participantes

Una vez Wanda les indicó todos que podían iniciar con el desafío, comenzaron con la elaboración, debido a que contaban con 60 minutos para presentarles un gran plato a los jueces y obtener el beneficio de poder seguir el competencia y a su vez no llevarse el delantal negro.

Mientras los minutos iban transcurriendo la invitada fue pasado por cada una de la estaciones para ver si los participantes estaban estaba cumpliendo con sus requisitos. La cantante se detuvo en el lugar de Candelaria quien tiene inmunidad por lo que seguirá en competencia sin importar lo que pase.

Sin embargo Jimena fue muy directa con ella al decirle que se arriesgue en la elaboración para hacer un gran plato, debido a que tiene esa gran ventaja. Esto lo tomó de muy buena manera la cocinera, quien de una vez buscó implementar eso para elaborar un gran plato.

No obstante a la hora de presentar no le salió como ella hubiese querido, debido a que los jueces se lo resaltaron, aunque le agregaron que era el momento para hacerlo pero que no lo hiciera más. Allí la mejor de la noche fue Estefanía quien se llevó la medalla de oro, mientras el peor fue Aquiles quien obtuvo el delantal negro, motivo por el cual irá directo a la gala de eliminación.