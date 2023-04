MasterChef Argentina: Daniela Kompel fue la única que se salvó de ir a la gala de eliminación

Los primeros 20 minutos sonó la chicharra, siendo Wanda Nara la encargada de presionar el botón, luego de solucionar el problema podían utilizar el ingrediente, sin embargo Candelaria Sorini no podía resolverlo, por lo que la conductora decidió ayudarla agarrando un cuchullo para tratar de abrir la caja.

Sin embargo Germán Martitegui le indicó a Wanda que no se podía hacer eso, aunque ella insistía, hasta que el propio Chef optó por darle código para que la participantes abriera la caja y pudiera seguir con la elaboración del plato sin ningún tipo de problemas.

MasterChef Argentina: El plato de Daniela Kompel fue el mejor de la noche

Una vez fueron avanzando los minutos, cada particpante fue mostrando su habilidad para mejorar el plato, debido a que solo uno podia ser elegido, por lo que cada jurado fue pasando por la estación para ver como avanzaba cada uno.

En la noche hubo muchos destacados y otros no tanto como el caso de Antonio López, que pesar de haber resaltado en sus anteriores desafíos, en este optó por elaborar una picaña al cuadrado recibiendo fuertes críticas de partes de los jueces.

Sin embargo y a pesar no tuvieron una gran jornada, Rodolfo Vera y Daniela Kompel lograron sobresalir por el encima del resto, no obstante, los tres jurados decidieron que el plato ganador fue la gyozas de carne arañita que presentó Daniela, siendo la única que no participará en el reto de eliminación el domingo.