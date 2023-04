MasterChef Argentina: Así reaccionó Germán Martitegui cuando una participante le reveló algo inesperado

“Soñé con Germán”, destacó la participante, mientras Damián Betular agregó con su característico humor: “Pasa, pasa, les pasa a muchos”. “¡Ya empezamos!”, respondió Germán, mientras todos los presentes reían por lo sucedido.

image (42).jpg

Sin embargo, Wanda no quiso quedarse con la duda y preguntó que había soñado: “Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, detalló.

Luego cerró siendo muy sincera al respecto: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.

¿Cómo van los participantes de MasterChef Argentina?

Con el ciclo recies estrenado, pero con todos los participantes ya defenidos, buscarán seguir en la competencia, debido a que el próximo domingo uno de ellos será el primero en decirles adiós al reality. Es por esta razón que cada día hace nsu mejor esfuerzo.

Una de las más destacas fue Candelaria Sorini gracias a la presentación de un budín de zanahoria y naranja con ganache de chocolate. “Tiene las naranjitas arriba, a todo le puse naranja. Tiene almíbar de mango y naranja con un poco de coñac”, destacó sobre su preparación.

“En la pastelería hay una combinación de chocolate y naranja que no falla y la tenés que hacer mal para destrozarla... lo cual no te pasó”, le comentó Betular que luego agregó: “Hay un muy buen balance de sabor. El budín está húmedo, que es importante, y la ganache está rica".

image.png

"Cuando decís ‘uy, qué pesado todo’, aparecen los gajos y los cuadraditos de mango. Es una caricia al paladar este plato”, cerró.