MasterChef Argentina: Antonio López reconoció los errores que cometió en el reality

"Veníamos de una prueba anterior muy larga, muy estresante. Quedábamos los últimos tres, y la verdad es que, ahí, mi cabeza se bloqueó... Creo que a cualquiera, en un momento de tanta presión, se nos podría bloquear", inició Antonio.

Ahora me doy cuenta de los errores que cometí, todo lo que podría haber cambiado, y en ese momento no me di cuenta. Así que, ahora me doy cuenta todo y la verdad es que hubiera cambiado varias cosas", agregó.

Antonio fue muy sincero al revelar que habría modificado muchas cosas para que su participación fuese completamente distinta: "Creo que todo... más que nada mi cabeza", y luego sobre la decisión que tomaron los jueces de eliminarlo del reality.

"Estoy completamente de acuerdo, mi plato fue merecedor de irse, así que... Me quedo contento con la gente, con todo el apoyo que recibo. Pero anoche, mi plato era el indicado para salir", sumó muy sincero sobre su última participación.

Antes de finalizar la panelista Analía Franchín le comentó que tiene oportunidad de ingresar nuevamente a la cocina debido a que "hoy comienza el repechaje, pero hay que pasar esa instancia, porque al repechaje se postulan un montón... Esto es casi como al inicio, tenes que quedar en el repechaje".