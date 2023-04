MasterChef Argentina: Antonio López el participante que conmovió a todos con su historia de vida

No obstante, esta temporada ha sido bien recibida por parte de los televidentes, que se han enamorado de la manera de cocinar de los participantes. Sin embargo hay una historia en particular que ha cautivado tanto a los seguidores como a los jurados de la competencia.

Se trata de Antonio López, un joven salteño que es estudiante de enfermería que además de conquistar a los jueces Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, con sus delicias, su historia lo ha covertido en uno d elos favoritos de esta edición.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqCGigcAtkV%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

La historia de vida de Antonio López participante de MasterChef

Antonio estuvo presente en el ciclo "A la Barbarossa", contando mucho de su vida: “Yo vengo de Salta, un pueblito, una localidad que se llama La Merced. En 2015 lo vi y soñé que quería estar acá. Tenía 13 o 12 años, estaba terminando la primaria", inició,

"Vi esa final y dije yo quiero estar ahí, quiero tener mi delantal con la ‘M’ bordada y que tenga mi nombre’. Y bueno, como son las vueltas de la vida, ahora estoy acá”, sumó revelando porque decidió inclinarse por la gastronomía.

“Yo estaba estudiando enfermería, me encanta la profesión. Pero, cuando se abrió la convocatoria, dije: Quiero esto, me gustaría dedicarme a esto. Siento que cocinar es algo que me apasiona, y me encantaría trabajar de algo que me apasiona, me encantaría estar relacionado con esto”, resaltó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqep3RnjGlB%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

“Desde muy chiquito vivía en la casa de mis abuelos. Siempre había comida casera, comida hecha al horno de barro, comida cocinada con leña. Locros, empanadas, humitas, tamales, pastas caseras, toda comida tradicional del norte”.

“Recibí ayuda de mucha gente para llegar hasta acá. Una familia acá me acogió durante un tiempo, en los primeros días del casting. Muy agradecido, porque gracias a ellos hoy estoy acá, que me dieron el primer hospedaje”. cerró de manera muy honesta.