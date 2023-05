Martín: el médico que ganó tres veces en Los 8 Escalones y volverá a concursar

Polémica: Fans de "Floricienta" juntan firmas para que Julieta Poggio no protagonice "Margarita"

El ganador es un médico de 53 años de edad que quedó muy cerca de tener un nuevo récord en el programa en el caso de que sume tres millones más. Un récord que hasta ahora está en manos de Alexis Nubile, un concursante de 23 años que ganó 10 millones de pesos en enero pasado.

los8escalones12.png

Los 8 Escalones: el reto de Martín

En el programa del lunes, Martín celebró muy emocionado junto a su esposa e hija. “¡Martín gana 9 millones de pesos! ¡El médico lo hizo, lo tiene, fuerte el aplauso!”, dijo el conductor de Los 8 Escalones.

“¡Es increíble! Mi hija me decía: ‘dale que vas, dale que vas’. Me llamó anoche y me insistía”, aseguró el médico que trabaja en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui y en un centro de rehabilitación.

Martín se llevó los 9 millones y tiene la posibilidad de ser el mayor ganador de "Los 8 Escalones.."

Guido Kaczka le preguntó al concursante si volvería a Los 8 Escalones para intentar ganar el récord: “Martín, que hizo diferencia en la final... Alexis fue el máximo ganador en cantidad de millones, y además en juegos consecutivos. Ganó 10 millones. Fijate, vos ganaste 9 millones. Mañana (por hoy, martes) podés ganar 12 y ser el máximo ganador en cantidad de millones, nadie lo hizo. ¿Volvés a jugar?”.

Ante la interrogante, el médico contestó con la mayor seguridad y confianza posible: “Sí, más vale que vuelvo”.