Mariano Martínez derrama lágrimas por sus hijos en medio de una entrevista

Dese ese momento, Mariano Martínez relató momentos conmovedores con sus hijos, con los que estuvo desde el mismo momento del parto.“El otro día Almita me preguntó ‘¿vos estuviste cuando yo nací’?’. Le dije que sí y le comenté ‘¿sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?’. Me dijo ‘¿en serio? Te amo’. Me mata”, dijo emocionado.

Justamente al comentar sobre el parto de la más pequeña, el famoso contó que pudieron poner música y en ese momento sonó “Sin principio ni final”. A modo de regalo, la banda de la peña interpretó el éxito de Abel Pintos y él no pudo evitar romper en llanto.

Cuando culminó el momento musical, Mariano Martínez se abrazó con Georgina Barbarossa, quien está en la conducción del ciclo y explicó: “Es emoción porque amo a mis hijos y amo a mi hija. Es un tema que me sensibiliza”.

Los nenes de Mariano Martínez

Mariano Martínez es padre de Olivia y Milo y Alma. Con ellos, el mediático afirmó la importancia de alimentar el vínculo: “Ayudar a que estén, a que vivan momentos, que tengan ese recuerdo y que el día de mañana se acompañen en la vida como lo hacen hoy. Es lo que más feliz me hace”.

Con un ejemplo, el mediático ilustró la situación: “Ayer le festejaron el cumpleaños a Milo lejísimos. Yo tenía otra actividad, me fui a buscar a mi hija más chica, que no me tocaba, a Belgrano para que estuviera con los hermanos. Era una logística complicada porque después tenía dos funciones en Capital Federal, pero hice toda la movida y cuando los vi a los tres juntos festejando para mí es lo más grande que hay”.