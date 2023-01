María Becerra revela la dura condición que padece: "sentirme inúltil"

mariabecerra1.jpg

Sin embargo, María Becerra ahora también reveló una difícil condición. En una entrevista con Julio Leiva en el programa Caja Negra, contó que desde muy chica padece déficit de atención y que esta condición en su forma de ser actualmente.

María Becerra: su vida con déficit de atención

Entre las confesiones que hizo la intérprete destacó su etapa escolar, expresó que en colegio le costaba mucho y agregó que “a los que tenemos esto nos suelen tratar de burros, de que no prestamos atención, que bol…”.

“A mí mamá la llamaban todo el tiempo por esto cuando, en realidad, yo me esforzaba mucho. Y era una frustración muy grande no poder enfocarse. No podía estudiar, no retengo cosas, tengo memoria muy corta”, dijo María Becerra.

Y así como reveló cómo fue su infancia con el déficit de atención, la cantante del género urbano explicó cómo el mismo condiciona su personalidad en el presente. “Tengo problemas de atención, entonces me cuesta mucho enfocar mi atención en muchas cosas sin explotar, sin que me agarre un ataque de ponerme a llorar, por sentirme inútil”.

Agregó que es “habladora” y que esto la ayuda a disimular su déficit, para “compensar” el “no saber qué decir y perder la atención todo el tiempo”.