María Becerra lució un gran cambio en su rostro generando una explosiva reacción en las redes

Para acompañar la imagen María escribió: “Se vienen cosas increíbles en estos días”. En ella se pudo observar un maquillaje un poco más pronunciando el cual le marcó la mandíbula, mientras su pómulos lucen un poco más rosa que de lo costumbre.

Los comentarios de los seguidores preguntando por su nueva imagen no pararon, entre esos destacaron: "¿Y maría becerra?", "Devuélvanme a mariaaa",“Aflojale al Photoshop por favor te lo pido, sos hermosa”, “Parece hecha con inteligencia artificial”, “¿Quién te hizo la carita?”.

La explicación de María Becerra por su nueva imagen

Después de esa gran cantidad de mensajes, la artista escribió un mensaje para aclarar todo: “Gente no me hice nada (nuevo) en la cara jajaja. Salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día. Les dejo una selfie mía ese mismo día y una foto de hoy para que me vean y comparen”, inició.

"Me cambia mucho la mirada con el delineado y a veces me zarpo un toke con el contorno jeje", agregó la interprete mostrando dos imágenes para que sus fanáticos puedan comparar que no se hizo absolutamente nada en el rostro.

Luego de la aclaratoria aunque igual hubo muchos que duraron, los hágalos invadieron su Twitter, destacando lo bella que luce y como le favoreció esto, que sin duda generó miles de cometarios en muy poco tiempo.