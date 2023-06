Marcos Ginocchio sigue afianzando su carrera como modelo

image.png

La profesión del salteño se pueda alternar con la actuación, debido a que es muy probable que sea el protagonista de la nueva serie de Cris Morena la cual podría hacer parea con Julieta Poggio, quienes muchos especulan que podia haber iniciado un romance luego de que ella terminó si noviazgo con Lucca Bardelli.

Así fue la sesión de fotos de Marcos Ginocchio

El galán de Gran Hermano estuvo imponente en su sesión de fotos, luciendo muchos atuendos, además se mostró muy natural delante de las cámaras, generando que recibiera todo tipo de halagos de parte de su gran cantidad de seguidores.

El nativo de salta esta viviendo un gran presente, lo que lo mantiene muy ocupado, aunque suele estar en contacto con algunos e sus es compañeros del reality. Sin embargo recientemente se ha especulad que ya no tiene una relación muy cercana con quien fuera su gran amigo Agustín Guardis.

image.png

“Marcos es mi amigo y amigo mío va a seguir siéndolo. Yo me niego a sacarme una foto con Marcos porque yo justamente no soy como otros giles que son los amigos del campeón que necesitan algo de él, yo no necesito nada de Marcos”, reveló hace poco Agustín en su Twitch.

image.png

No obstante el periodista Ángel de Brito parece tener otra versión al respecto: “‘Cada vez que viene de Salta llama a todos sus compañeros de ‘Fuera de joda’ (Nacho Castañares, Lucila Villar, Julieta Poggio y Daniela Celis), los chicos del streaming y se junta’”, expresó sy sumó: “De hecho fue al cumpleaños de ‘Pestañela’ también que no era tan amigo. Algo pasó”.