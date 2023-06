Marcelo Tinelli respondió a los rumores de que ya habría iniciado un romance

Así esta Camila Bordonaba, famosa por su destacada actuación en "Rebelde Way"

image.png

Precisamente con Marixa tuvo un romance hace más de 10 años, motivo por el que ahora muchos indican que podía haberse encendido la llama nuevamente, específicamente porque el conductor la trató de convencer para que sea parte de su nuevo show.

"Me encanta la voz de Marixa, es algo que a mí me gusta mucho. Es una de las mejores voces. Gran bailarina siempre ha sido, eso sí", expresó el conductor en vivo, generando de inmediato muchas interrogantes.

Marcelo Tinelli confesó cómo está su corazón

En esa oportunidad Marcelo fue muy claro sobre como esta su situación sentimental, lanzando una frase que muchos aseguran fue un palito para su ex pareja: "Hoy Marcelo es libre como el viento, y me manda mensajes de la nada para ir a comer a un lugar, para viajar, para todo. No tiene que consultar nada, es espontáneo”.

Recientemente Ángel de Brito quiso aclarar de una vez sobre la situación sentimental del conductor y le hizo una pregunta directa en sus redes: "¿Por qué no cuentan con quién sale Suar y Tinelli?". "A Marcelo Tinelli lo veo hoy y a Suar la semana que viene. Les pregunto y publico".

image.png

No pasó mucho tiempo para que Tinelli a través de una de sus stories de Instagran le respondiera la consulta que le hizo el conductor de LAM: "No salgo con nadie y no estoy en pareja, Angelito. Te lo respondo por acá. Solo con hijos y amigos".