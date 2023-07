Marcelo Tinelli mostró cómo está disfrutando sus vacaciones familiares

Bailando 2023: dos actores XXX y seis ex Gran Hermano en la lista definitiva

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCu5S8_VpdUV%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Marcelo Tinelli (@marcelotinelli)

Tinelli viajó directo desde Buenos Aires a Miami junto a Micaela, Francisco, Lolo y el Tirri, mientras que Juana se encontró con ellos en Miami, luego de llegar desde Paris, ciudad que reside desde hace un tiempo donde tiene un gran éxito como modelo. Se supo que Micaela se ira después a Arabia Saudita junto a su pareja Licha López quien acaba de forma con un club de ese país.

Todo lo que hizo Marcelo Tinelli durante sus vacaciones familiares en Miami

A través de su cuenta e Instagram, el conductor subió un video y varias imágenes mes para compartir con sus seguidores como la está pasando en este paseo. En unas de las fotos escribió: “Lolito ya tiene puesta la camiseta del Inter de Miami para verlo al más grande”,

En otra fotografía la cual se observa la bahía de fondo, anunció muy emocionado la llegada de su hija Juana proveniente directamente desde la capital de Francia: “Buen día para todos. Llegó la niña de París. Te amo”, escribió en la imagen que se observa abrazado junto a su hija.

image.png

Marcelo no perdió tiempo para compartir y disfrutar junto a su familia de todas las actividades que ofrece la ciudad, motivo por el cual lo reflejó con este mensaje: “Cuando estás en familia y es lo más hermoso del mundo. Gracias por alegrarme siempre la vida, Mica, Fran, Juani, Lolito y Tirri”.

image.png

A pesar que Candelaria no viajó con ellos, Marcelo no dudó en dedicarle un emotivo escrito: “Aunque no estés, te tenemos presente siempre”. Luego mencionó sobre el motivo principal de su visita a la ciudad: “Siguiendo la ruta del 10″.