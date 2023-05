Majo Martino: el increíble precio de la cartera Chanel que le robaron y recuperó

majomartino2.jpg

Luego de hacerse unas fotos en el baño del hotel donde se desarrollaba el evento, Majo Martino se retiró y se olvidó ese objeto. Pero, al notar que no la tenía regresó a buscarla y ya no estaba. Desde ese momento inició acciones para descubrir el paradero de su cartera, que alcanzó hasta el límite de revisar las cámaras de seguridad.

En medio de esto, descubrió a la persona que se llevó su cartera, a quien reconoció por su rol de editora en una revista de tirada nacional. Al saber esto, acudió a las redes sociales para iniciar una campaña en la que dio detalles de su búsqueda.

Majo Martino: El precio de la cartera Chanel

Finalmente, Majo Martino pudo recuperar su bolso y dio detalles de esto en Desayuno americano, el ciclo que conduce Pamela David en América. Ahí se produjo la revelación del costo en moneda extranjera, que dista de un nimiedad, todo lo contrario.

Sin embargo, a pesar de que se mencionó el tema económico, la Angelita procuró no referirse al tema del precio: “No me gusta hablar de dinero, pero no costó lo dicen que cuesta”. En una actitud de preservación de la privacidad y para no agigantar el asunto.

“Vos la compraste a menos, Majo. Pero la realidad es que si hoy la vendés te llegarían a pagar 7 mil ochocientos euros”. Al traducirlo a dólares, la suma asciende a unos 8500, por eso David añadió :“Yo sé que no te gusta pero es un dato de la realidad. Está a ese valor y no significa que vos la hayas comprado”.