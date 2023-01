¿Maite Perroni abandonará la gira de RBD? Lo que se sabe hasta ahora

Fue el pasado 6 de enero, en medio del festejo de Día de Reyes, cuando Maite Perroni tomó sus redes para revelar que estaba embarazada. "¡Feliz día de reyes! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año", escribió la artista en un video que compartió en Instagram, donde corta una rosca de reyes y aparece un primer mensaje que dice, "Ya somos 3".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnF5jPOKuQy%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

Más adelante, en una bota de Navidad, aún sin nombre, Maite Perroni encuentra una segunda nota que dice, "Andrés y Maite. Dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: "¡Van a ser papá y mamá!".Luego, una tercera nota señala, "Nos sentimos profundamente agradecidos con Dios y con la vida por permitirnos formar nuestra familia. Bebé Tovar Perroni".

¿Maite Perroni abandonará la gira de RBD?

Y aunque el anuncio de la también cantante generó una ola de comentarios positivos y de felicitaciones. Sin embargo, otro gran número de mensajes destacaban una gran pregunta colectiva: ¿Qué sucederá con la gira deRBD ahora que Maite está embarazada?

En diciembre, Maite, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez confirmaron que regresarán a los escenarios para su ansiado tour de reencuentro. Ante esto, La duda sobre el futuro de esta gira pareció aclararla el propio Guillermo Rosas, productor de RBD.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCm2ejMlrGkm%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by RBD (@rbd_musica)

"Lo de Maite no va a cambiar los planes de RBD, ellos ya sabían que Maite estaba embarazada y si continuaron con los planes que se vienen del grupo es porque @maiteperroni aceptó y no me sorprendería", destacó en Twitter la cuenta de fans @RBD24HorasArg. "Maite siempre fue una mujer valiente y trabajadora… no se preocupen rebeldes".

En la publicación, el productor dejó un "me gusta" en el tuit, dándole así un poco de tranquilidad a los seguidores del grupo mexicano.