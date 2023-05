¿Madonna y Maluma iniciaron un romance?

Incluso en marzo pasado la reina del pop confirmó su relación sentimental con el boxeador Josh Popper, luego de que mostraron una foto de ellos juntos. No obstante muchos señalan que antes de su noviazgo habría tenido algo más que una amistad con Maluma.

Después que grabaron el video, una fuente cercana a ellos habló de cómo fue la relación de los artistas durante el ensayo: "Ella le da un gran beso delante de los otros bailarines y luego se sienta a horcajadas sobre él", aseguró de manera directa y además agregó: “Se les ve muy íntimos".

Con motivo a esas especulaciones, tiempo después Maluma habló sobre ello en el pódcast The Rock Star Show: "Tenemos una buena relación. Puedo llamarla y preguntarle sobre cualquier cosa de mi vida y ella me responderá con todo el amor del mundo".

Rehearsal of madonna's performance at the maluma show in Medellin (2022). #madonna #maluma