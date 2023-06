Madonna sorprendió al bailar salsa como toda una profesional

Apenas horas de la publicación, el video logró generar casi el millón d visitas, debido a que hasta los momento no se había visto a la "Reina del Pop" bailando estos ritmos. El tema que usó fue “Rebelión” del músico colombiano Joe Arroyo.

La reacciones en las redes luego de ver a Madonna bailar salsa

Algunas personas destacaron la gran habilidad de la artista estadounidense, sin embargo hubo otros a los cuales no les pareció que lo hizo bien: “tiesa”, “La Madonna sabe bailar más salsa qué yo siendo colombiana ”, “Madonna es de Soledad, a mi no me engañan”, “así bailo yo... el problema es que no soy gringa! no tengo justificación” , fueron algunos d elos comentarios de parte de los usuarios.

Esta publicación también generó mucha intriga de parte de los seguidores, debido a que muchos asociaron el género como una especie de anuncio para comunicar que visitará al continente en medio de su gira The Celebration Tour, la cual finalizará en el 2024.