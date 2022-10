Luis Ventura renunció a la presidencia de APTRA: la razón

El mensaje de amor propio de Kourtney Kardashian: "Me gusta mi cuerpo curvilíneo"

¿Por qué Luis Ventura renunció a APTRA?

Si bien la renuncia de Luis Ventura a APTRA se da en el medio de un difícil momento familia por la internación de su hijo menor, Antoñito, los motivos de su renuncia no tienen nada que ver con esta situación.

“Estoy cansado porque son momentos indelegables por las capacidades de Antoñito... Tiene una neumonía con intermitencias diarias de fiebre. No pueden confirmar el germen que la provoca y, al no saber si es virósica o bacteriana, no saben cómo encarar el cuadro”, dijo Ventura en una charla con el medio.

Pero el verdadero motivo de su renuncia, según PrimiciasYa, habría sido por 'cuestiones internas de APTRA que lo descolocaron'. Sumado al duro momento personal que vive, que le exige tener sus energías altas. Sin embargo, no se descarta que tras su contundente decisión, los socios intenten retener a Luis Ventura, porque hasta el momento se conocía que estaban contentos con su gestión desde el año 2015.

A partir de hacerse pública la renuncia del periodista a la presidencia de la entidad, hay muchas versiones circulando en redes sobre cuáles habrían sido esos motivos internos, pero habrá que esperar hasta que sea el propio Luis Ventura quien hable al respecto.